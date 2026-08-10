Detenida en Eivissa una empleada del hogar por robar joyas en la casa donde trabajaba

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EIVISSA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a una mujer, empleada del hogar, por supuestamente robar joyas en la casa en la que trabajaba.

Según ha informado la Policía en un comunicado, las investigaciones comenzaron a principios de julio cuando en dependencias policiales se recibió una denuncia por parte de una persona dependiente, acompañada de diversos familiares, que manifestaba que desde varios meses atrás echaba en falta diversas joyas de uso habitual.

En consecuencia, comenzaron las investigaciones detectando la venta de joyas de joyas que cumplían con las descripciones aportadas en la denuncia de la víctima.

Una vez intervenidas las joyas, por un valor de casi 15.000 euros, éstas fueron devueltas a su propietaria iniciándose así el operativo para la búsqueda y detención de la autora de los hurtos, quien había aprovechado su periodo como asistenta de hogar en el domicilio de la víctima para efectuar los hurtos de manera continuada.

La presunta autora fue detenida y puesta a disposición judicial para su posterior enjuiciamiento.