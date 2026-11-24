Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente estafar más de 50.000 euros a tres amigos mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas.

La investigación, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se puso en marcha a raíz de la denuncia interpuesta por una de las víctimas, quien manifestó que una amiga suya le había estafado después de animarla a realizar unas inversiones en criptomonedas.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos encontraron otras dos víctimas, también amigas de la sospechosa a las que también había estafado mediante el método del falso inversor.

La denunciada, aprovechándose de la afinidad y confianza que le unía con las tres víctimas, les facilitó varios planes de inversión con una rentabilidad "totalmente fuera de mercado", con un interés mensual de entre el 30 y el 35 por ciento. Les aseguró que se trataba de inversiones seguras alegando que ella misma estaba obteniendo extraordinarias ganancias por esta vía.

Para dar apariencia de fiabilidad al engaño y lograr convencer a las víctimas, les hizo creer que la persona que se encargaba de gestionar todas las inversiones era su pareja, que trabajaba como bróker de inversiones en importantes entidades financieras dedicadas a prestar servicios de inversión.

Los investigadores rastrearon los fondos invertidos por los perjudicados y comprobaron que la sospechosa, en un primer momento, los ingresaba en cuentas bancarias controladas por ella. A continuación, las cambiaba por criptomonedas que transfería a diferentes carteras.

Todas estas cuentas de criptomonedas, han determinado los agentes, pertenecen a un conjunto de direcciones controladas por la misma persona o entidad. En ellas se habían recibido fondos que, posteriormente, se habían transferido a otras carteras por valor de 1,3 millones de dólares, por lo que no se descarta que pudiera haber más víctimas.

La mujer fue detenida como supuesta autora de un delito de estafa. Los investigadores no descartan la posibilidad de que pueda haber más personas implicadas en la trama y, por lo tanto, nuevos arrestos.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS

La Policía Nacional ha recordado a la ciudadanía la importancia de desconfiar siempre de las propuestas de inversiones "milagrosas" y de su deber de verificar las entidades de inversión, proteger los datos y dispositivos y ante cualquier duda interrumpir los pagos.

La modalidad del 'falso inversor' se apoya en técnicas de ingeniería social, en la que los ciberdelincuentes suelen captar a sus víctimas mediante enlaces en páginas web, redes sociales o aplicaciones de mensajería directa prometiendo multiplicar el capital con bajo riesgo.

Inicialmente solicitan pequeñas aportaciones y supuestas ganancias elevadas en plataformas o aplicaciones bajo su propio control para ganarse la confianza de la víctima.

Una vez que la persona empieza a desembolsar cantidades más elevadas, solicitan la descarga de aplicaciones de control remoto, el alta en distintos bancos o la realización de continuos pagos bajo pretexto de abona seguros, tasa o desbloqueos de fondos, impidiendo en todo momento la recuperación del dinero aportado.