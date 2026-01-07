Detenida en Ibiza una mujer que intentó entrar en un avión al que le denegaron el embarque

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Ibiza - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia al intentar entrar en un avión al que se le había denegado el embarque.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, agentes del destacamento Fiscal y de Fronteras en el aeropuerto de Ibiza fueron requeridos el pasado domingo por la tripulación de un vuelo con destino a Barcelona ya que una pasajera a la que le habían denegado la entrada había empujado a una azafata de tierra y se había colado por la puerta de embarque.

Una vez que los agentes llegaron al lugar, encontraron a la pasajera en la escalerilla del avión con la intención de acceder al mismo. Tras informarle de que no podía acceder a la aeronave y que debía abandonar la zona y dirigirse al interior de las instalaciones aeroportuarias, ésta se negó reaccionando de manera hostil y violenta hacia los guardias civiles.

Por todo ello se procedió a la detención de la mujer de 31 años y origen helvético como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia.