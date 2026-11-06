Detenida una mujer por robar perfumes, ropa y zapatillas deportivas de un centro comercial de Marratxí

Detenida una mujer por sustraer perfumes, ropa y zapatillas deportivas de un centro comercial de Marratxí - GUARDIA CIVIL

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de robar perfumes, así como "una gran cantidad" de ropa y zapatillas deportivas de varias tiendas de un centro comercial de Marratxí.

Según ha informado este viernes la Zona de Baleares de la Guardia Civil, los hechos sucedieron este jueves por la tarde, cuando agentes de paisano observaron a la mujer, de 42 años y nacionalidad española, "con una actitud sospechosa" entrando en un conocido local de perfumería.

Una vez salió, la identificaron y constataron que llevaba varios perfumes que acababa de hurtar en el establecimiento, así como que le constaban numerosos antecedentes por delitos similares.

Los agentes registraron su vehículo y hallaron en el interior una "gran cantidad" de ropa y zapatillas deportivas de una conocida marca, todas ellas con etiqueta, así como más perfumes sustraídos de otros establecimientos de la zona.

Según apunta la información policial, todo ello sumaba un valor superior a 1.000 euros, por lo que detuvieron a la acusada, que ha sido puesta a disposición judicial, por un presunto delito de hurto continuado.