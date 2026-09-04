Detenida por robar dinero en un local de Santa Maria tras romper la cristalera con una tapa de alcantarilla

Detenida por robar dinero en un restaurante de Santa Maria que con la tapa de una alcantarilla - GUARDIA CIVIL

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido tres robos cometidos durante el pasado mes de agosto en Santa Maria del Camí, uno de ellos en un restaurante y otros dos en viviendas habitadas, y ha detenido a una mujer como presunta autora de uno de los robos.

El primero tuvo lugar el 21 de agosto cuando dos personas accedieron por la fuerza a una conocida vermutería de la localidad y robaron la caja registradora con unos 500 euros en efectivo.

Para entrar, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los presuntos autores fracturaron la cristalera del establecimiento utilizando una tapa de alcantarilla de hormigón.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes identificaron a los dos supuestos autores, procediéndose a la detención de uno de ellos, una mujer de 40 años. La investigación continúa abierta y no se descarta próximamente la detención del segundo sospechoso.

Paralelamente, durante esas mismas fechas se produjeron dos robos en viviendas habitadas de Santa Maria. Inicialmente los investigadores de la Guardia Civil valoraron la posibilidad de que estuvieran relacionados con el asalto a la vermutería.

Sin embargo, las pesquisas permitieron descartar esta hipótesis, identificando como presunto autor de estos robos en viviendas a un hombre de 46 años que se encuentra en prisión al haber sido detenido por otros delitos, y que además estaba siendo buscado por diferentes unidades de la Guardia Civil por otros robos cometidos en hoteles y establecimientos de diferentes puntos de Mallorca.