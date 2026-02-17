Detenidas tres personas en dos intervenciones en las que incautan 16 kilos de hachís

Droga en el interior de un coche en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Maó ha detenido tres hombres en dos intervenciones en las que fueron interceptados con alrededor de 16,5 kilos de hachís ocultos en vehículos en la zona de la estación marítima de Maó.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado sábado, cuando agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Local de Estupefacientes, junto a policías nacionales de la Brigada local de Seguridad Ciudadana, establecieron un dispositivo estático de control en la vía pública en las inmediaciones de la estación marítima de Maó.

Durante el operativo, los agentes dieron el alto a dos turismos, uno de ellos ocupado por un solo individuo, mientras que en el segundo automóvil iban dos hombres en su interior. En el registro del primer coche, los agentes detectaron irregularidades y bultos extraños al tacto en la zona de los asientos traseros. Tras una inspección más minuciosa, localizaron numerosos paquetes alojados en el interior de la gomaespuma del asiento.

El pesaje oficial de la sustancia intervenida, arrojó un peso total de 8.500 gramos de hachís. Además de la droga, intervinieron una navaja metálica, una pequeña cantidad de hachís para consumo inmediato y un teléfono móvil de alta gama.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

Simultáneamente, se efectuó del mismo modo el registro del otro vehículo, ocupado por dos hombres. Inspeccionando el vehículo al completo, localizaron alrededor de ocho kilos de hachís, esta vez en el interior del parachoques trasero.

Los agentes procedieron a la detención de ambos ocupantes, que fueron trasladados igualmente a la comisaría, hasta su puesta a disposición judicial de este mismo martes.

La Policía Nacional ha destacado que las inspecciones a los dos vehículos, así como la detención de los tres varones, no tienen relación entre ellos.