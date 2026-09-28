Detenido por agredir y morder a un hombre tras esperarlo en el portal de la casa de su pareja en Palma

Agente de Policía Nacional del distrito centro de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por haber agredido a otro tras haberlo esperado agazapado en el portal de la casa de su pareja, en Palma.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la víctima recibió numerosos golpes en el rostro y precisó de diversos puntos de sutura en un dedo después de haber sido agredido por el otro hombre, que esperó a la víctima en el interior de la vivienda y, sorpresivamente, se abalanzó cuando éste abrió la puerta.

El Grupo de Policía Judicial de la comisaría de distrito centro llevó a cabo la investigación de esta agresión que se produjo a principios de septiembre después de que la víctima explicara que se había desplazado al domicilio de su novia, con la que había quedado. No obstante, al llamarle para que le abriera, ella le suplicó que se marchara y él decidió acceder al portal de la finca y allí, en la zona comunitaria del edificio, un varón se abalanzó sobre él e iniciando un forcejeo.

Durante éste, el presunto autor le propinó numerosos golpes en la cara, y le mordió un dedo de manera violenta. La víctima consiguió repeler la agresión, logrando situarse de espaldas a su agresor y practicándole una maniobra de contención, consiguiendo que el individuo se marchara del lugar.

La víctima se desplazó a un centro médico donde fue atendido por los numerosos golpes y precisó de cinco puntos de sutura en el dedo mordido.

La Policía identificó al autor días después y fue detenido la semana pasada como presunto autor de un delito de lesiones.