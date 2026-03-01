Detenido por amenazar a un comerciante de Son Canals con destrozarle el local con un palo

Un agente de la Policía Nacional con el palo intervenido al detenido en Son Canals. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, supuestamente, amenazar con un palo al propietario de una tienda de la barriada palmesana de Son Canals, al que le advirtió con que le destrozaría el local.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes cuando los agentes recibieron un aviso porque el cliente de una tienda tenía un palo de grandes dimensiones en la mano y estaba amenazando al propietario del establecimiento, según ha explicado el cuerpo en un comunicado.

Al llegar los agentes, el trabajador les dijo que hace un año y medio le vendió un patinete averiado al agresor para que lo utilizase para recambiar las piezas. No obstante, el presunto autor se personó en la tienda para exigirle la factura del mismo y el cargador, ya que se lo había vendido a un tercero y ahora se lo reclamaban.

El propietario de la tienda alegó que no se los podía entregar y, de repente, el cliente le golpeó en la cara, fue a su vehículo para coger el palo y le dijo: "Te voy a reventar todo esto, te voy a destrozar la tienda".

Para evitar la agresión, el responsable de la tienda, en un momento en que el agresor salió fuera, se encerró dentro para que el presunto autor no le pudiese golpear o dañar su negocio.

Al llegar, los policías encontraron el palo mencionado en el asiento del copiloto de su coche, por lo que fue detenido por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.