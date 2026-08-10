Detenido por amenazar a una doctora en un hospital de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen español, por amenazar a una doctora en un centro hospitalario y que ya tenía una orden de alejamiento respecto a otro facultativo.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el pasado sábado por la tarde una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada de que se estaba amenazando a una doctora en un centro hospitalario. En pocos minutos, los agentes acudieron al lugar.

Una vez allí, vieron que el personal de seguridad estaba junto a un varón, que habían engrilletado. Minutos antes, el presunto autor, que no estaba conforme con la atención de la sanitaria, habría solicitado, de manera agresiva, documentación.

Al negarse la facultativa, ya que el informe solo estaba digitalizado y no se podía entregar de manera física, el varón empezó a amenazarla con un bastón y a decirle frases como "como me mandes para casa voy a volver y me vas a atender tú, voy a venir a buscarte" o "esta es la doctora cobarde, la que no me quiere firmar el papel".

Entonces, la víctima requirió al personal de seguridad para evitar sufrir una agresión. Fue en ese momento, cuando se alertó a la Policía Nacional de lo que estaba ocurriendo.

Los agentes descubrieron que el varón tenía una orden de alejamiento de otro doctor del mismo centro hospitalario, ya que había tenido altercados en ocasiones anteriores. De la misma manera, al entrevistarse los policías nacionales con el hombre, este reconoció que había sido agresivo con la doctora.

Ante esto, se detuvo al varón por ser el presunto autor de un delito de atentado a funcionario público.

IMPORTANCIA DE DENUNCIAR CUALQUIER AGRESIÓN

La Policía Nacional ha recordado la importancia de que los trabajadores de centros sanitarios denuncien cualquier agresión que se pueda producir, ya sea física o verbal.

De la misma manera, las unidades de Participación Ciudadana y Seguridad Privada de la Policía Nacional destacan que hay que asumir una actitud de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares o acompañantes.