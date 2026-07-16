Detenido por amenazar con una sierra a los propietarios de un bar de La Vileta

Sierra incautada - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves que la tarde del lunes amenazó con una sierra a los propietarios de un bar de La Vileta, en Palma.

Según ha informado el Cuerpo, los propietarios del bar trasladaron a los agentes desplazados que el presunto autor era conocido porque debía dinero de varias consumiciones en el pasado y, por ello, le habían denegado la entrada al establecimiento. Según relataron, acudió con un carrito lleno de chatarra al bar y, los propietarios, al ver que rompía mobiliario del exterior, cerraron la puerta de acceso pero éste empezó a pegar patadas.

Ante esto, el hijo de la dueña salió para que parara y el detenido cogió una sierra que llevaba en el carrito y empezó a amenazarlo con expresiones como 'Os voy a quemar el bar' u 'Os voy a matar a ti y a tu madre'. Cuando el presunto autor se percató de que habían llamado a la Policía, lanzó la herramienta a un local de las inmediaciones para tratar de ocultarlo, si bien los agentes lo localizaron posteriormente.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves.