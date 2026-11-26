Dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente asaltar una vivienda en Inca y agredir a los agentes cuando lo pillaron en su interior.

Según ha informado la Zona de Baleares de la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas de este miércoles, cuando la propietaria de una vivienda regresó a su domicilio y observó que la barrera de acceso a su finca estaba destrozada, por lo que alertó a la Guardia Civil por si hubiera alguien en su interior.

Una vez en el lugar, los agentes entraron a la parcela y observaron que la puerta del garaje de la vivienda estaba arrancada por la colisión de un vehículo que se encontraba dentro de la cochera y empotrado contra un vehículo y una motocicleta, que sufrieron importantes daños.

En el interior de la vivienda, los guardias civiles localizaron a un varón, de 31 años y originario de Europa del Este, de gran corpulencia en la cama de una de las habitaciones.

Se acercaron por si pudiera estar inconsciente, instante en que arremetió contra los agentes con una actitud violenta. Tras varios minutos de resistencia fuerte y activa por parte del individuo, los agentes, que sufrieron lesiones leves, lo detuvieron.