Detenido un conductor fugado tras chocar contra cuatro vehículos estacionados en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

El hombre se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y se resistió a la detención

La colaboración de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio fue clave para la detención del varón

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a un hombre, boliviano de 30 años, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial y uno de resistencia grave a la autoridad, tras provocar un accidente múltiple y darse a la fuga.

Así lo han informado desde la Policía Local, este lunes, en una nota de prensa, en que han explicado que los hechos ocurrieron el pasado 19 de enero, a las 23.54 horas, en la calle Andreu Feliu.

La Base del 092 comisionó a una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) por un accidente en el que el conductor intentaba huir.

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre perdió el control de su vehículo y chocó contra cuatro coches estacionados. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y huyó a la carrera.

La colaboración de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, que lo siguió sin perderlo de vista, fue determinante para que otra patrulla de la Policía Local lo interceptara.

El hombre, que presentaba síntomas evidentes de embriaguez, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, pese a ser advertido de las consecuencias legales. Además, opuso fuerte resistencia activa a la detención, propinando patadas y manotazos a los agentes. Por estos hechos, fue detenido.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó el atestado por el accidente y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el varón fue puesto a disposición judicial.