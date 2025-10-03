Detenido cuando se dirigía a una fiesta ilegal en Palma cargado con tusi, anfetaminas, cocaína y hachís

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre cuando se dirigía a una fiesta ilegal en Palma cargado con diferentes cantidades de tusi, anfetaminas, cocaína y hachís aparentemente preparadas para ser vendidas a terceros.

La mañana del pasado domingo una patrulla estaba realizando tareas de prevención en las inmediaciones del polígonos de So n'Oms, cerca de un chalé en el que se conoce que se realizan fiestas ilegales.

En un momento dado, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, vieron como un turismo se dirigía hacia ellos en dirección contraria y trató de huir, aunque sin éxito.

De los tres ocupantes que iban en el coche, los agentes registraron la riñonera de uno de ellos que viajaba en los asientos traseros.

Dentro de ella portaba tres bolsas con tusi, cinco con anfetaminas, tres con cocaína, tres con hachís y alrededor de 200 euros fraccionados en billetes pequeños y monedas.

El sospechoso dijo a los agentes que la droga la había fabricado él mismo y que se dirigía con ella al citado chalé. Tanto a él como el conductor vehículo le constaban antecedentes por hechos similares.

Por todo ello, y debido a que llevaba la droga preparada para su venta, el hombre, de nacionalidad neerlandesa, fue arrestado como supuesto autor de un delito contra la salud pública.