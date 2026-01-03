Detenido un hombre por agredir a un policía local tras causar altercados en un local de ocio en Palma

Imagen de recurso de un agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Palma detuvieron el pasado 29 de diciembre a un hombre, español de 58 años, como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, por agredir a un policía local tras causar altercados en un local de ocio en 'Ciutat'.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que los hechos ocurrieron sobre las 02.40 horas del lunes, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de este cuerpo policial fue comisionada por la Base del 092 a un establecimiento de la calle Rubén Darío, en Palma, donde un cliente estaba alterando el orden.

A la llegada de los agentes al lugar, éstos instaron al individuo a deponer su actitud. Sin embargo, el hombre desoyó las indicaciones, profiriendo insultos y mostrando una postura desafiante.

Ya en el exterior del establecimiento, el hombre arremetió contra uno de los policías con varios manotazos en el pecho y le propinó un pisotón. Ante la agresividad del sujeto, los agentes procedieron a su detención. Si bien, durante el forcejeo, el hombre opuso una fuerte resistencia, llegando a lesionar a uno de los agentes al retorcerle violentamente un dedo de la mano. El policía herido precisó asistencia médica por un esguince en el dedo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, fue puesto a disposición judicial.