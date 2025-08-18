Detenido un hombre por tres robos con fuerza en establecimientos de Es Mercadal. - GUARDIA CIVIL

MENORCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años, de nacionalidad española y residente en Menorca, por tres delitos de robos con fuerza en establecimientos comerciales y de restauración del municipio de Es Mercadal.

Las investigaciones se iniciaron por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maó, tras la interposición de varias denuncias, el pasado mes de julio, en el Puesto de la Guardia Civil de Es Mercadal, por supuestos delitos de robos cometidos en distintos locales comerciales y de restauración ubicados en las urbanizaciones de Arenal d'en Es Castell y Son Parc.

Los supuestos autores actuaban en horario nocturno, en un corto espacio de tiempo y empleando capuchas y otros tipos de prendas para ocultar sus rostros y dificultar su identificación.

Aprovechaban la ausencia de personal en la zona donde cometían los robos, accedían a los locales anulando las alarmas de los mismos y utilizando objetos contundentes para una vez en el interior, sustraer todo el dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y las máquinas de cobro automático. El valor de todo lo robado y los daños ocasionados en los locales comerciales asciende a más de 20.000 euros.

Tras la realización de las investigaciones oportunas por parte de los agentes del Equipo de Policía Judicial, se logró la identificación y posterior detención del principal autor de los robos, así como la investigación de otro varón, de 28 años y nacionalidad española, también residente en la isla.

Asimismo, han apuntado que no se descartan nuevas detenciones en relación a los hechos denunciados ya que las investigaciones siguen abiertas.