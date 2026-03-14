Detenido por su implicación en tres robos en colegios y centros sociales

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su supuesta implicación en tres robos cometidos en centros docentes y sociales de Palma.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, a principios del mes de enero el grupo de Robos se hizo cargo de una investigación para esclarecer tres robos con fuerza en centros docentes y sociales, perpetrados entre el 26 de enero y el 10 de febrero en la zona centro de Palma.

En los hechos denunciados por los tres robos, los perjudicados informaban de que el sospechoso sería un varón con características físicas muy significativas y que se podría haber apoderado de unos 1.800 euros de un centro social, así como un ordenador portátil, relojes y otros efectos por valor de 800 euros. Los agentes consiguieron identificar al presunto autor.

Los investigadores llevaron a cabo, sin éxito, un dispositivo de búsqueda para su localización y detención, por lo que se dictó orden de búsqueda y detención policial.

El pasado domingo de madrugada, agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, patrullando de paisano, observaron deambulando por una calle del barrio del Vivero a un varón enrollado con una manta y realizando movimientos erráticos. Además, se paraba a la altura de los vehículos aparcados que se iba encontrando en su camino.

Por esto, los agentes le interceptaron y le identificación. A través del 091 los policías fueron informados de que al hombre le constaba una orden de detención por tres delitos de robo con fuerza en establecimientos.

Finalmente y comprobando la vigencia en vigor de la búsqueda policial, los agentes le arrestaron.