Detenido por intentar matar a puñaladas a su vecino en Cala Ratjada

1105133.1.260.149.20260717161331 El detenido, escoltado por dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente intentar matar a puñaladas a su vecino, quien tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital, en la localidad de Cala Ratjada (Capdepera).

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, cuando tras una discusión el sospechoso agredió a su vecino con un cuchillo de pequeñas dimensiones a la altura del cuello.

La víctima, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Son Espases debido a la gravedad de las heridas.

Previamente, el sospechoso había insultado y vejado a un familiar suyo y robado una cadena de oro a un viandante.

No fue hasta este jueves cuando los agentes, tras la correspondiente investigación, localizaron y detuvieron al sospechoso, un hombre de 36 años y origen magrebí.

Esta previsto que a lo largo de las próximas horas sea puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación y violencia doméstica.