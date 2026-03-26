Detenido por irrumpir en la habitación de otro hombre en una edificio okupado de Palma y darle una paliza

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional . - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local han detenido en Palma a un hombre por irrumpir violentamente en la habitación de otro en un edificio okupado y propinarle una paliza.

Los hechos se remontan al pasado 12 de febrero, cuando, según la denuncia, la víctima se encontraba en el interior de una habitación de la antigua prisión de Palma.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, alrededor de las 02.00 horas alguien comenzó a golpear la puerta, al tiempo que le increpaba y le amenazaba para que abriera la puerta.

Tal fue la violencia con la que el presunto autor golpeaba la puerta, que finalmente esta cedió. En ese momento, el sospechoso entró en la celda y la emprendió a puñetazos con la víctima.

La víctima consiguió huir del lugar y llamar a los servicios de emergencia. El agresor le persiguió hasta la calle y logró alcanzarle. Le agarró fuertemente por el cuello con la técnica del 'mataleón'.

Una testigo de la agresión intentó auxiliar a la víctima y logró que el agresor huyera. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a la zona, atendieron al varón y recabaron datos.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario y fue atendida por varias fracturas en la mandíbula y la nariz, así como por un traumatismo en la cabeza.

Tras lo manifestado por la victima, así como por los testigos de los hechos, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

En un primer momento no fue posible la localización del presunto autor, si bien una vez confirmada su identidad y participación se decretó una orden de detención.

Finalmente el pasado lunes, varias patrullas de Policía Local de Palma, en un control rutinario en las inmediaciones del edificio okupado, localizaron e identificaron a un hombre al que le constaba una requisitoria policial por el Grupo de Homicidios para su arresto.