Detenido un joven en Palma por intentar robar un bolso de 500 euros y agredir a las personas que le retuvieron

Patrulla motorizada de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 21 años por, presuntamente, tratar de robar un bolso valorado en 480 euros y pegar a las personas que consiguieron atraparle cuando huía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 20.00 horas, cuando una llamada requería la presencia policial debido a que varios ciudadanos tenían inmovilizado a un individuo en la vía pública, por un supuesto hurto en un comercio de la avenida Argentina.

En un comunicado, la Policía Local ha explicado que, al personarse en el lugar, los agentes aseguraron al sospechoso y se entrevistaron con un policía local fuera de servicio, que se encontraba en las inmediaciones y les aportó los primeros datos además de confirmar la secuencia de los hechos.

De acuerdo con el relato de los testigos y de la responsable del establecimiento afectado, el detenido se introdujo en una tienda de ropa y sustrajo un bolso de marca valorado en 480 euros para después emprender la huida a la carrera.

La trabajadora trató de salir tras él y solicitar gritando, lo que motivó que varios ciudadanos se sumaran a la persecución hasta lograr darle alcance a los pocos metros. Al intentar reducirle, el sospechoso opuso una "fuerte resistencia" y llegó a golpear "fuertemente" en la cabeza a uno de los ciudadanos al utilizar el propio bolso para zafarse.

Las pesquisas policiales realizadas 'in situ' permitieron descubrir la participación de un segundo implicado, un hombre de 48 años. Este individuo había realizado tareas de vigilancia en la acera exterior y llegó a recoger el bolso robado por un instante. Posteriormente, para eludir la acción policial, simuló colaborar activamente con los vecinos en la retención del autor material.

La víctima pudo identificarle pese a que ya se había ido, por lo que la Sala de Atestados de la Policía Local instruyó diligencias contra este hombre por su presunta complicidad en los hechos.

El bolso recuperado fue devuelto a la responsable del comercio en el mismo lugar de la intervención, mientras que el detenido por la comisión de un posible delito de robo con violencia, fue conducido a dependencias de la Policía Local para la tramitación de los preceptivos procedimientos judiciales.