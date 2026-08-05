Detenido en Maó con 100 gramos de hachís, 4.600 euros en efectivo y dos teléfonos móviles

Efectos intervenidos al hombre detenido en Maó. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un hombre que fue sorprendido portando 100 gramos de hachís, 4.600 euros en efectivo en billetes fraccionados y dos teléfonos móviles.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ocurrieron la tarde del pasado sábado en la calle de Gracia.

Una patrulla realizaba funciones de prevención de la delincuencia cuando observó al sospechoso saliendo de un establecimiento. Al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud esquiva y nerviosa.

Los agentes, ante este comportamiento, decidieron identificarle y someterle a varias preguntas a las que respondió con contradicciones constantes.

En el interior de su riñonera encontraron 100 gramos de hachís envueltos en papel film, así como 4.600 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50 cuya procedencia no supo justificar. También se le intervinieron dos teléfonos móviles, que serán analizados por los agentes.

El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra la salud pública.