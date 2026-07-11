Detenido un menor por robar de un tirón una cadena de oro y entrar en una casa ajena para huir de la Policía

Archivo - Sevilla.-Sucesos.- La Policía Nacional lleva a cabo este martes una redada en la calle Luisa de la Cerda en Amate - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven menor de edad por supuestamente robar una cadena de oro a un hombre y, después, entrar en una vivienda sin el permiso de la moradora para huir de los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 10.30 horas en la calle Aragón cuando dos menores pegaron un tirón a un hombre para robarle una cadena de oro, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa.

Un testigo explicó que la víctima había ido a un centro médico, puesto que había recibido un puñetazo, y aportó las características de los sospechosos.

Una patrulla localizó a un joven en el barrio de la Soledad que, al ver a los agentes, entró en un portal. En ese momento, una mujer salió al balcón del mismo edificio para pedir ayuda a los policías, que subieron al domicilio.

Según explicó la mujer, el joven había llamado a su puerta y le había dicho que lo perseguían, para después entrar en la vivienda sin el permiso de la moradora.

Los agentes localizaron en la cocina al joven, que dijo que se "había hecho una cadena con un amigo" pero que la había vendido en la zona y que tenía el dinero. Así, llevaba en su bolsillo 300 euros en billetes.

La Policía detuvo al menor como presunto autor del robo con violencia y allanamiento de morada. Posteriormente, el Grupo de Policía Judicial comprobó que el menor estaba siendo buscado por otro presunto robo con violencia.

En ese robo, que ocurrió el 21 de abril en el barrio del Rafal, el sospechoso y otro joven arrebataron el móvil a un menor. Este último intentó recuperar el teléfono y uno de los jóvenes le dio un puñetazo.