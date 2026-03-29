Detenido en Palma un fugitivo reclamado por Suiza por traficar con drogas y blanquear las ganancias en España

El detenido, de espaldas y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un fugitivo reclamado por las Suiza por supuestamente traficar con drogas, blanquear el dinero obtenido transfiriéndolo a España y robar joyas.

El sospechoso estaba siendo investigado por las autoridades suizas por una supuesta infracción de la ley federal sobre estupefacientes, robo, recepción de bienes robados, blanqueo de capitales y solicitud fraudulenta de prestaciones de la seguridad social.

Como no conseguían localizarle y ante la posibilidad de que se hubiera dado a la fuga, emitieron una orden europea de detención y entrega, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El Grupo de Localización de Fugitivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) averiguó que el sospechoso se encontraba hospedado en unos apartamentos de la zona de Calvià.

Es por ello que remitió la orden de detención a los agentes de Baleares, quienes le localizaron y le detuvieron la tarde del pasado viernes.

Tras su arresto fue trasladado a Madrid y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si lo extradita a Suiza para su eventual enjuiciamiento.