Detenido en el puerto de Palma cuando intentaba introducir 44 kilos de cocaína en un doble fondo

Los 38 fardos con 44 kilos de cocaína intervenidos en el doble fondo de un vehículo llegado al puerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido en el puerto de Palma a un hombre de 74 años cuando supuestamente intentaba introducir 44 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de su vehículo.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares en un comunicado, tuvieron lugar el miércoles durante un control aleatorio realizado con ocasión del desembarco de un buque de línea regular con trayecto Barcelona-Palma en el muelle comercial.

Los agentes, ayudados por un agente canino especializado en la detección de estupefacientes, iban inspeccionando tanto el interior como el exterior de los vehículos a medida que iban descendiendo de la embarcación.

El can mostró especial interés en una zona determinada de uno de los vehículos registrados, por lo que los agentes decidieron realizar un reconocimiento manual.

Oculto en un doble fondo, los agentes hallaron 38 fardos --marcados con diferentes logos-- con 44 kilos de cocaína, valorada en cerca de 1,18 millones de euros. La bautizada como 'Operación Tebal' se saldó también con la incautación de 5.200 euros en efectivo.

El hombre, de 74 años, fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Está previsto que pase a disposición de la autoridad judicial a lo largo de este jueves.