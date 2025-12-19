Detenido por robar en tres establecimientos de Playa de Palma

Un agente, frente a una comisaría. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven, de origen argelino, como presunto autor de tres robos en establecimientos de Playa de Palma.

Según han informado desde la Jefatura en nota de prensa, el pasado lunes por la madrugada, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigieron a la zona de Playa de Palma porque el 091 recibió el aviso de las alarmas de tres establecimientos distintos, que alertaban de que alguien, de manera ilícita, accedía al interior.

En las imágenes del último negocio, se veía a dos hombres cuyas características físicas coincidían plenamente con las que mostraban las cámaras de las empresas anteriores. Estos estaban apropiándose de numerosos efectos electrónicos propiedad del comercio y los introducían en bolsas de basura.

Al llegar los agentes al tercer establecimiento, vieron cómo este tenía la puerta principal de vidrio fracturada y había manchas de sangre en algunos de los trozos de cristal fracturados, así como por el suelo del establecimiento. Testigos que estaban en la zona explicaron a los policías nacionales qué dirección habían tomado los presuntos autores, cargados con bolsas de basura que contenían diversos efectos.

Tras realizar una batida por la zona, la patrulla encontró dos varones que portaban sendas bolsas de basura de gran volumen y cuyas características físicas y de vestimenta eran iguales a las que conocían por las descripciones anteriores. Al acercarse, los asaltantes trataron de esconderse por las inmediaciones.

Los agentes se apearon del vehículo y empezaron a perseguirles a pie por las calles estrechas y oscuras. Por ello, les perdieron de vista, pero, en un momento dado, se abalanzó uno de los presuntos autores sobre ellos al verse acorralado. Tras oponer resistencia, pudo ser contenido por los policías.

Una vez bajo control, comprobaron que el agresor presentaba diversas heridas sangrantes, en manos y manchas de sangre en la ropa. Además, donde se había escondido, estaban las bolsas repletas de objetos, presuntamente, sustraídos. Por ello, los agentes detuvieron al varón por ser el presunto autor de un delito de robo con fuerza.