Detenidos cinco hombres en Palma por robar cerveza y leche de un centro comercial tras saltar un muro y abrir un butrón - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cinco hombres como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en un centro comercial, donde habrían sustraído latas de cerveza y envases de leche entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre.

Según ha informado la Policía Nacional, los dos primeros detenidos fueron sorprendidos en dos ocasiones diferentes cuando accedían al recinto saltando el muro perimetral para sustraer productos.

Por su parte, otros tres hombres fueron arrestados después de acceder al establecimiento mediante un butrón practicado en una de las fachadas.

La primera intervención tuvo lugar durante la madrugada del jueves 29 de octubre, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) observó a dos hombres agazapados detrás de un vehículo en una acera próxima al centro comercial.

Ante la posibilidad de que estuvieran preparando algún hecho delictivo, los agentes mantuvieron la vigilancia sobre ambos y observaron cómo uno de ellos trepaba el muro de seguridad del establecimiento con la ayuda del otro, logrando acceder al interior.

Poco después, el hombre que había entrado en el recinto apareció de nuevo detrás del muro con varios paquetes de latas de cerveza, mientras su acompañante le ayudaba a sacarlos.

Los agentes interceptaron a ambos antes de que pudieran abandonar el lugar y comprobaron que habían sustraído seis paquetes de cerveza.

Durante las gestiones de identificación, también constataron que uno de ellos tenía vigente una orden de alejamiento del centro de la ciudad.

Por estos hechos, los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y trasladados a dependencias policiales.

SORPRENDIDOS DE NUEVO CON ENVASES DE LECHE

La segunda intervención se produjo sobre las 00.50 horas del 3 de noviembre, cuando varias patrullas del GAC fueron requeridas por el 091 para desplazarse al mismo centro comercial. El vigilante de seguridad había detectado a dos individuos en la zona interior de carga a través de las cámaras de videovigilancia.

A su llegada, los agentes observaron cómo dos hombres abandonaban el establecimiento saltando el muro y emprendían la huida al advertir su presencia. Durante la persecución, uno de ellos se desprendió de varios productos sustraídos, que resultaron ser envases de leche.

Los policías consiguieron interceptar a ambos a pocos metros y comprobaron que se trataba de los mismos hombres detenidos por el robo del 29 de octubre. Los dos fueron arrestados nuevamente.

Durante el traslado a dependencias policiales, uno de ellos manifestó a los agentes que "esto lo hace todo el mundo" y que esa misma mañana había salido de los calabozos.

ACCEDEN AL COMERCIO MEDIANTE UN BUTRÓN

Posteriormente, sobre las 03.45 horas, el 091 recibió un nuevo aviso del vigilante de seguridad del establecimiento, quien informó de que tres hombres habían accedido al interior del centro comercial a través de un pequeño butrón practicado en la fachada.

Según la información facilitada, los tres individuos abandonaron el recinto a la carrera y portando paquetes de latas de cerveza sustraídos. Varias patrullas policiales se desplazaron hasta la zona y localizaron a tres hombres en un área verde próxima al establecimiento.

Tras comprobar que sus características físicas y vestimenta coincidían con las descritas por el vigilante, los agentes procedieron a interceptarlos e identificarlos.

Junto a los sospechosos, uno de los policías encontró un paquete de 25 latas de cerveza. Preguntado por su procedencia, uno de los hombres manifestó que lo habían encontrado en la basura. Tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes detuvieron a los tres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y los trasladaron a dependencias policiales.