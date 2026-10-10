Detenidos en Ciutadella por robar un bolso, hacer pagos con tarjeta y sustraer dinero en un hotel

Archivo - Sucesos.- Detenido por tráfico de drogas durante un intento de ocupación en Ciutadella - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a un hombre y una mujer por supuestamente irrumpir en una vivienda, robar un bolso del cual extrajeron una tarjeta para hacer varios pagos y sustraer dinero en efectivo en la recepción de un hotel.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, los agentes fueron requeridos el pasado jueves para acudir hasta un bar de la localidad por una discusión de pareja, pero los policías comprobaron que se trataba de una simple riña.

Mas tarde, los agentes tuvieron que acudir a un hotel de la misma localidad, ya que una pareja había aprovechado un descuido del personal para coger la llave de la caja de seguridad y robar dinero en efectivo.

Los policías nacionales comprobaron las cámaras de seguridad y comprobaron que se trataba de la pareja que había discutido en el bar.

Pasados unos minutos, los agentes localizaron a la pareja en la vía pública. Entre sus pertenencias portaban una tarjeta de crédito y documentación personal, todo ello a nombre de una tercera persona que había denunciado un robo en su domicilio el día anterior.

Los policías comprobaron que de madrugada personas desconocidas habían accedido a la vivienda y habían sustraído el bolso de la propietaria con documentación y la tarjeta de crédito con la que se habían efectuado varios pagos fraudulentos.