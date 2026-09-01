Detenidos por convertir dos viviendas de Son Gotleu en puntos de venta de droga: tenían las puertas siempre abiertas

Las drogas y el dinero en efectivo incautados a los dos detenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a los dos supuestos responsables de dos puntos de venta de marihuana y hachís ubicados en viviendas del barrio de Son Gotleu (Palma).

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron sobre las 17.00 horas del jueves de la semana pasada.

Los investigadores del Grupo II de Estupefacientes comprobaron el que en dos inmuebles de Son Gotleu había un continuo trasiego de personas que aparentemente buscaban adquirir drogas.

De hecho, las puertas de los edificios estaban abiertas durante todo el día para "agilizar" el tránsito de gente y la venta de sustancias estupefacientes.

Los agentes, de la mano de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), entraron en los inmuebles y localizaron a los dos supuestos responsables de la venta y distribución de las drogas.

A la vista y perfectamente dispuestos para su venta tenían 650 gramos de marihuana y cerca de 500 gramos de hachís. También encontraron útiles para el tráfico de drogas, un machete de grandes dimensiones y 2.400 euros en efectivo.

Los dos sospechosos fueron detenidos como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas. La autoridad judicial decretó el precinto de los inmuebles, que ya no funcionaban como viviendas sino como punto de venta de estupefacientes.