Sucesos.- Detenidos dos hermanos por amenazar de muerte a varios jóvenes e intentar herirles con armas blancas en Palma - POLICIA NACIONAL

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hermanos como presuntos autores de un delito de amenazas graves tras citarse con un grupo de jóvenes en un parque de Palma, donde les amenazaron de muerte y trataron de agredirles exhibiendo dos cuchillos de cocina.

El cuerpo ha informado este lunes en un comunicado que los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado domingo, motivados por una discusión previa relacionada con problemas de pareja.

Tras recibir avisos en el 091 que alertaban de una pelea con armas blancas, varias dotaciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar y, a su llegada, observaron un gran número de jóvenes concentrados en el parque que mantenían una acalorada discusión e intervinieron para separar a los implicados. Además, en ese momento detectaron que los dos hermanos intentaban abandonar la zona.

Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, explicaron que los sospechosos habían esgrimido las armas durante la disputa. Asimismo, los hermanos confirmaron que se habían citado con los otros hombres para hablar sobre unos problemas de pareja, lo que inició la discusión entre ellos.

Los policías localizaron ocultos entre unos arbustos del parque los dos cuchillos de cocina utilizados, cuyas hojas medían 21 y 18 centímetros. Tras confirmar lo sucedido e identificar a los implicados, arrestaron a ambos varones y los trasladaron a dependencias policiales.