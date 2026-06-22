Detenidos dos hombres por asaltar a turistas y robarles objetos valorados en más de 200.000 euros

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PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres -de 28 y 39 años y origen magrebí- como presuntos autores de un robo con violencia contra dos turistas alemanes en Palmanova, a quienes supuestamente sustrajeron varios objetos, entre ellos dos relojes valorados en más de 200.000 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando varias personas abordaron a un hombre y una mujer de nacionalidad alemana a la salida de un local y los arrojaron al suelo para robarles sus pertenencias.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Guardia Civil de Calvià iniciaron una investigación que permitió identificar y localizar a dos de los presuntos implicados.

Los sospechosos fueron detenidos cuando presuntamente utilizaban identidades falsas y se disponían a abandonar la isla. Se les atribuyen delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

La investigación continúa abierta para localizar los objetos sustraídos y determinar la participación de otras personas en los hechos. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y no se descartan nuevas detenciones.