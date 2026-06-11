Detenidos dos hombres y una mujer por numerosos robos en vehículos en la Torre des Verger

Archivo - Guardia Civil en Mallorca. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a lo largo de la semana pasada en Banyalbufar a dos hombres y una mujer por el robo en el interior de varios vehículos en la Torre des Verger, unos hechos ocurridos a principios de este mes.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, las detenciones están relacionadas con varios robos en vehículos estacionados en el mirador, por los que ya había sido detenido un joven de 32 años.

Durante las pesquisas, los agentes localizaron la grabación de uno de los robos, registrada por el sistema de seguridad de un vehículo de alta gama estacionado junto al afectado, que había sido difundida entre vecinos de la localidad. Gracias a este vídeo, pudieron identificar a dos de los presuntos autores.

A los detenidos, que formarían dos grupos distintos de dos personas cada uno, se les imputan hasta el momento nueve robos en interior de vehículos.