Detenidos dos jóvenes por incendio al intentar quemar una batería de contenedores en Palma

Agente de la Policía Nacional. Recurso. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de incendio, por intentar quemar una batería de contenedores a escasos metros de edificios de viviendas en el barrio de Camp Redó de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se produjeron sobre las 03.30 horas del pasado día 31 de diciembre en una calle del barrio de Camp Redó de Palma, cuando una patrulla de paisano y en vehículo camuflado de agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional estaban realizando labores de prevención y observaron a dos jóvenes que caminaban por la calle y se pararon en una batería de contenedores.

En un determinado momento y de manera repentina se produjo una potente llamarada que salía entre los contenedores y acto seguido los dos jóvenes huyeron a la carrera y a toda velocidad. Los agentes comunicaron el suceso al 091 y solicitaron apoyo de otras unidades dada la entidad del fuego, logrando dar alcance a los dos jóvenes.

Varias patrullas se personaron en el lugar y lograron extinguir las llamas, comprobando como las mismas procedían de una bombona de gas que estaba junto a los contenedores y rodeada de cartón y papel, encontrándose a escasos metros de viviendas con sus moradores dentro.

Los agentes intervinieron a uno de los jóvenes dos mecheros, procediendo a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de incendio.