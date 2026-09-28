Detenidos en Eivissa dos hombres que se agredieron mutuamente al discutir por problemas de convivencia

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EIVISSA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Eivissa han detenido a dos varones de origen marroquí como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras haberse agredido mutuamente al haber discutido por problemas de convivencia.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos ocurrieron la semana pasada cuando un agente fuera de servicio vio a un hombre sangrando y pidiendo ayuda mientras se dirigía a un restaurante cercano. Rápidamente, el policía dio aviso al 091, personándose a los pocos minutos dos indicativos de Seguridad Ciudadana. En pocos instantes, localizaron también al varón con el que se habría peleado la víctima.

Uno de los presuntos autores manifestó haber tenido una discusión acalorada con el otro varón y explicó que, en un momento dado, éste le había fracturado una botella de cristal en la cabeza. Posteriormente, le realizó varios cortes en el cuerpo produciéndole numerosas heridas.

Asimismo, la otra parte manifestó que en ese momento en el que peleaban, el otro hombre habría utilizado unas tijeras para agredirle, provocándole varios cortes en la zona dorsal, en el brazo y en la zona del estómago.

Según pudieron recopilar los agentes, la discusión se originó por problemas de convivencia en un local okupado, llegando durante la discusión a amenazarse mutuamente de muerte en presencia de los funcionarios.

Por todo ello, se procedió a la detención de ambos varones por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Tras ser atendidos por indicativos sanitarios, fueron trasladados al Hospital de Can Misses debido a la gravedad de las heridas.

El grupo UDEV de la comisaría de Ibiza se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos.