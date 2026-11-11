Detenidos en Formentera dos jóvenes que robaron de una casa 7.500 euros y joyas valoradas en 17.500 euros

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Formentera a dos hombres, de origen magrebí de 22 y 32 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia tras haber sustraído de una vivienda 7.500 euros en efectivo y joyas valoradas en 17.500 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron la tarde del 2 de noviembre, cuando los agentes recibieron una llamada en la que se explicaba que en un domicilio se estaba cometiendo un robo.

Al llegar al lugar y tras entrevistarse con el inquilino de la vivienda, éste les comunicó que había sorprendido a una persona saliendo de la casa y afirmó que él y un vecino intentaron retenerlo hasta la llegada de los agentes, forcejeando con el ladrón que logró darse a la fuga en un ciclomotor.

Tras comprobar si faltaba algo en el domicilio, el inquilino observó que del interior de un armario le habían sustraído 7.500 euros en efectivo, así como joyas valoradas en 17.500 euros, por lo que presentó la correspondiente denuncia.

Los agentes, tras la investigación, averiguaron la identidad de la persona y corroboraron la existencia de un segundo implicado, por lo que el 6 de noviembre detuvieron a los dos presuntos autores, continuando con la investigación encaminada a recuperar los efectos sustraídos.