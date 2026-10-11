Detenidos tras ser pillados vendiendo droga en una caseta de Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer que fueron sorprendidos vendiendo droga en una caseta de Son Banya, en Palma.

Los agentes les incautaron 40 gramos de cocaína, marihuana, 182 gramos de hachís y pastillas de disfunción eréctil y tussi, así como más de 3.300 euros y útiles para la venta de la sustancia estupefaciente.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, a finales de semana, patrullas del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional de uniforme y de paisano realizaron un dispositivo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en el poblado de Son Banya, así mismo obtuvieron información que una mujer con una orden de detención por un juzgado de Palma se encontraría en una de las casetas exteriores.

Una vez posicionados los agentes en el exterior del poblado y teniendo a la vista las casetas utilizadas como puntos de venta de sustancias estupefacientes, observaron a un hombre y una mujer introduciéndose en una de las citadas casetas.

Paralelamente los agentes de paisano se distribuyeron sobre la parte trasera de las casetas y tenían localizadas las salidas para impedir la huida de las dos personas.

Los agentes observaron cómo el hombre y la mujer abandonaban las casetas y al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida. La mujer, antes de ser interceptada por los agentes, se desprendió de una riñonera lanzándola por los aires, aunque fue recuperada poco después.

Del mismo modo, el varón fue interceptado por otra patrulla antes de que pudiera abandonar el poblado. Durante el cacheo superficial le fueron localizadas e intervenidas importantes cantidades de cocaína así como cerca de 2.700 euros escondidos en un doblez del pantalón.

La riñonera que la presunta autora había lanzado contenía más de 750 euros, 29 envoltorios de marihuana, más de 182 gramos de hachís, así como diferentes envoltorios conteniendo MDMA y varios blíster de pastillas para la disfunción eréctil.

Dentro de los dos puntos de venta, encontraron diversas cantidades de droga, cocaína, hachís y pastillas para la disfunción eréctil. También se encontraron útiles para el corte, venta y precinto de droga y una libreta con anotaciones.

Las dos personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y fueron trasladas hasta dependencias policiales. Asimismo, a la mujer le constaba en vigor una reclamación judicial por un juzgado de Palma.