Detenidos tres hombres en Palma por asaltar a un joven en la vía pública para robarle

PALMA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo, día 17 de agosto, en Palma, a tres hombres, de origen argelino, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, por asaltar a un joven en la vía pública para robarle.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se produjeron de madrugada, en el distrito Oeste de Palma, cuando la víctima se encontraba en un local de ocio. El joven informó que mientras se encontraba en el exterior del establecimiento, un varón se el acercó y le pidió un cigarro. En ese mismo momento notó como varios individuos se le acercaron por la espalda y, de forma violenta, le agarraron una mochila bandolera, que portaba colgada, con la clara intención de robársela, comenzando un fuerte forcejeo.

El joven informó que, durante el forcejeo, los individuos que se le acercaron por la espalada portaban palos o barras metálicas y, dado que no soltaba sus pertenencias, comenzaron a propinarle golpes.

Durante la agresión, el joven observó como uno de sus agresores logró abrir su bandolera y sustraer de su interior su teléfono móvil, 150 euros y varias tarjetas personales. Igualmente, este individuo agarró una cadena que la víctima portaba en el cuello y tirando fuertemente de ella se la sustrajo. Tras la agresión y el robo, todos huyeron del lugar a la carrera arrojando el teléfono móvil al suelo.

Tras solicitar la presencia de agentes en el lugar de los hechos, el joven les informó sobre lo sucedido aportando características físicas, vestimenta y dirección de huida de sus agresores, procediendo los agentes a batir las calles adyacentes.

Por parte de una patrulla policial, se localizó en la calle Alfons El Magnànim a un grupo de tres hombres, quienes coincidían físicamente, vistiendo como lo aportado por la victima, procediéndose a la identificación de todos ellos en ese momento.

En el cacheo superficial practicado a los tres varones, los agentes hallaron en el bolsillo de uno de ellos una cadena que coincidía con la sustraída, igualmente a otro de los individuos se le localizó una tarjeta de transporte a nombre de la víctima.

Una vez practicadas todas las gestiones, los agentes detuvieron a los tres jóvenes y les trasladaron a dependencias policiales como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

Finalmente, la víctima se personó en dependencias policiales e interpuso denuncia por lo sucedido, donde igualmente se le hizo entrega de los objetos recuperados.