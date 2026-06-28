Detenidos tres hombres en Palma por intentar entrar en un local del que ya les habían echado por pelearse

Archivo - Agentes de la Policía Nacional frente a un furgón policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres que, supuestamente, causaron daños en un local del paseo marítimo de Palma al tratar de volver a entrar, cuando ya les habían expulsado previamente por una pelea con otros clientes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando echaron a los tres varones del establecimiento por una presunta disputa con otras personas que estaban en el interior y porque algunos de los testigos dijeron que portaban armas blancas.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha indicado que el personal de seguridad les tuvo sacar fuera ante su negativa a salir por su propia voluntad.

Una vez fuera, los tres varones propinaron varias patadas y puñetazos a una puerta de cristal de acceso al recinto hasta que se rompió por los golpes. El propietario valoró esta puerta en unos 1.000 euros. Tras esto, los agresores trataron de entrar de nuevo en el local, aunque el personal de seguridad pudo evitarlo.

Fue entonces cuando el responsable del negocio llamó a la Policía Nacional y los agentes detuvieron a los tres hombres por ser los presuntos autores de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica y otro de daños. Al cachear a los detenidos, los policías no encontraron que ninguno portara un arma blanca.