Detienen a un joven en un control en s'Arenal por llevar varias dosis de hachís y cocaína en un coche

Archivo - Sucesos.- Hallan un cadáver flotando cerca del muelle comercial del puerto de Palma - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 23 años por, presuntamente, transportar cocaína y hachís fraccionados en diversas dosis, tras ser interceptado en un control de tráfico que se desarrollaba en s'Arenal de Llucmajor.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla de la Benemérita se encontraba desplegada en un punto de verificación de seguridad ciudadana en la zona.

En una nota de prensa, el cuerpo ha explicado que, en un momento dado, los agentes observaron que un vehículo hacía un movimiento extraño al percatarse de su presencia, por lo que dieron el alto al conductor.

Al identificar a los ocupantes del turismo, los guardias civiles sospecharon la posible presencia de sustancias estupefacientes por la actitud del acompañante.

Tras realizar un registro, los agentes hallaron en las pertenencias del acompañante diversas bolsas en las que se podía identificar dos tipos de sustancias estupefacientes que por su forma y color, parecían ser hachís y cocaína.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del acompañante del conductor, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.