Agentes de la Guardia Civil de Inca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años y un menor por, supuestamente, llevar varias cantidades de hachís preparadas para venderlas.

Los hechos se produjeron sobre las 23.00 horas del pasado miércoles, cuando se requirió la presencia de los agentes al advertir un fuerte olor a marihuana en los alrededores de la calle Pou de Lluch, porque dos personas se encontraban consumían estupefacientes en la vía pública.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha indicado que los agentes actuantes procedieron a la identificación de ambas personas y a la inspeccionar sus pertenencias. Entre ellas comprobaron que disponían de distintas dosis de hachís destinadas a la venta, dinero en efectivo fraccionado en billetes y monedas de diversos valores, además de varios teléfonos móviles.

Tras la identificación, se procedió a la detención de ambos por un delito contra la salud pública y a la instrucción de las correspondientes diligencias, que se pasaron a la autoridad judicial competente junto con los detenidos.