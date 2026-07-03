Detienen a tres jóvenes por robar a mujeres que conocían de fiesta en Magaluf

Cuartel de la Guardia Civil en Calvià. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes, dos de 18 años y un menor, por su presunta implicación en varios robos a mujeres que conocían en zonas de fiesta de Magaluf y, en el caso de uno de ellos, por una agresión sexual.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los detenidos, que se encontraban de vacaciones en la isla, habían actuado de forma similar en dos episodios distintos.

En ambos casos, conocieron a un grupo de mujeres en la zona de ocio nocturno de Magaluf y tras conseguir que las invitaran a sus habitaciones, aprovechaban para robarles.

En uno de los casos, sustrajeron una tarjeta bancaria que después utilizaron para realizar pagos en un comercio de Palma antes de que la titular tuviera tiempo de cancelarla.

Durante uno de estos episodios, uno de los autores agredió sexualmente a una de las víctimas. Asimismo, los detenidos sustrajeron un ciclomotor que se encontraba estacionado en vía pública, y lo abandonaron más tarde.

El análisis de las denuncias permitió a los agentes sospechar que los hechos podrían haber sido cometidos por el mismo grupo de personas.

Esta línea de investigación se confirmó gracias a la aportación de fotografías de los autores por parte de una de las denunciantes. Con estos indicios, durante la mañana del pasado lunes se les localizó y arrestó.

Tras las detenciones, se llevó a cabo un registro domiciliario en la vivienda donde pernoctaban, donde se recuperó la totalidad de las pertenencias y dinero sustraído. También se encontró en Bendinat el ciclomotor robado y que fue devuelto a su legítimo propietario.