Dos detenidos por agredir con botellas de cristal rotas a un conocido en Palma

Archivo - Sucesos.- Detenido por agresión sexual en Palma tras tocar las partes íntimas a un niño en un parque - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente agredir con cristales de botellas rotas a un conocido tras una discusión por el robo de un móvil en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado de madrugada en plaza de las Columnas cuando se produjo una pelea entre estas tres personas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en una nota de prensa.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron hasta el lugar y vieron a los tres hombre enzarzados, lanzándose golpes y empujones.

Tras separarlos, los agentes hablaron con la víctima, que tenía heridas sangrantes en las manos y explicó que los otros hombres, tras increparle y reprocharle haber robado un móvil, comenzaron a agredirle.

La victima aseguró que los presuntos agresores utilizaron cristales de resto de botellas rotas para causarle heridas que presentaba en las manos y en los brazos. También tenía numerosos golpes en la cara.

Varias personas testigos de los hechos confirmaron lo que había explicado la víctima y, finalmente, los agentes detuvieron a los otros dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones.