Dos detenidos en Inca a quienes pillaron cocaína y hachís en un control - GUARDIA CIVIL

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Inca a dos personas, un hombre de origen magrebí de 28 años y a una mujer de nacionalidad española de 33, a quienes pillaron cocaína y hachís en un control

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando agentes de la Guardia Civil de Inca, en el transcurso de un punto de verificación de personas y vehículos realizado en la vía pública, observaron a un conductor realizando maniobras de evasión y cuyo estado de nerviosismo alertó a los agentes.

Tras registrar a los dos ocupantes y del vehículo, los agentes hallaron 25 dosis de cocaína y de hachís, todas ellas preparadas para su venta y distribución y 100 euros en moneda fraccionada.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del conductor y de la ocupante y a la aprensión del dinero y de las sustancias.