Dos detenidos tras una persecución policial por robar licores, bolsos y dinero en varias tiendas de Santanyí

Dos detenidos por robar licores, bolsos y dinero en varias tiendas tras una persecución policial en Santanyí - GUARDIA CIVIL

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por supuestamente robar una gran cantidad de productos en tres establecimientos de Santanyí. Los presuntos autores fueron sorprendidos cuando acababan de cometer los robos y trataron de huir de los agentes.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero cuando los agentes localizaron a los sospechosos, de 30 y 52 años y procedentes del norte de Europa, en el interior de un coche.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los hombres intentó huir a pie y el otro con el vehículo. Este último hizo maniobras arriesgadas y arrojó objetos por la ventanilla.

La Guardia Civil los interceptó y registró el coche, en el que había una gran cantidad de productos robados en tres centros comerciales de la zona, como botellas de licor, cremas, material de iluminación y dinero. También llevaban bolsos y mochilas que habían sido modificados para quitar las alarmas.

Parte de los objetos ya han sido entregados a sus propietarios, mientras que el resto permanece en dependencias policiales a la espera de ser identificados. Los dos detenidos han pasado a disposición judicial.