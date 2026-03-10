Dos detenidos por quedarse un coche de alquiler y robar en el interior de otros vehículos en miradores - GUARDIA CIVIL

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por supuestamente cometer al menos tres robos en el interior de vehículos en miradores de la Serra de Tramuntana y por quedarse durante dos semanas un coche de alquiler que habían contratado para solo un día.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias por robos en el interior de vehículos en diferentes zonas de la Serra, según ha señalado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los agentes identificaron a dos hombres, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, que conducían un coche que estaba denunciado como sustraído y que supuestamente utilizaban desde hacía dos semanas para cometer los robos.

A los mismos de les atribuye la supuesta comisión de tres robos con fuerza en el interior de tres coches en el aparcamiento de la Torre des Verger en Banyalbufar, además de un delito de apropiación indebida de vehículo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Palma, quién les impuso una orden de alejamiento del aparcamiento de la Torre des Verger. El vehículo fue devuelto a la empresa propietaria.

La investigación continúa abierta y no se descarta que se le puedan atribuir a los detenidos más robos de los denunciados.