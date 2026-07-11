Dos detenidos por robar dinero y móviles a bañistas en la playa de Can Pere Antoni - POLICÍA LOCAL

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres por supuestamente robar pertenencias a bañistas en la playa de Can Pere Antoni.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 03.30 horas cuando un ciudadano alertó a una patrulla de que varios hombres que iban en patinete eléctrico estaban sustrayendo de forma descuidada los objetos personales de las personas que se encontraban en la arena.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, uno de los agentes vio a dos personas a bordo de un patinete que coincidían con la descripción facilitada y los interceptó.

Los sospechosos llevaban ocultos entre las ropas y complementos diversos dispositivos tecnológicos de alta gama -entre ellos un teléfono móvil de última generación, una cámara fotográfica, cargadores portátiles y auriculares inalámbricos-, así como dinero en efectivo en euros y libras esterlinas.

Asimismo, inspeccionaron los alrededores y localizaron tras una valla próxima dos bolsos que contenían documentación y más pertenencias de las víctimas.

El GAP atendió en el mismo lugar del suceso a tres jóvenes turistas, quienes explicaron que les habían robado objetos personales mientras se encontraban agrupados en la playa. Los perjudicados identificaron sin género de dudas la totalidad de los objetos intervenidos como propios, los cuales presentaban una valoración económica conjunta superior a 400 euros.

Los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, de nacionalidad argelina de 26 y 27 años, por un presunto delito de hurto.

Tras ser custodiados hasta el depósito municipal de detenidos, la Sala de Atestados instruyó las diligencias oportunas y traspasó posteriormente los detenidos a la Policía Nacional.