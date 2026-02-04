Dos detenidos por vender cocaína, hachís y marihuana desde una vivienda de Son Servera

Uno de los arrestados entra en una patrulla de la Guardia Civil escoltado por un agente. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por supuestamente vender cocaína, hachís y marihuana desde un domicilio ubicado en la localidad mallorquina de Son Servera.

Un tercer sospechoso, de 48 años de edad, fue arrestado como supuesto autor de un delito de blanqueo de capitales pero posteriormente fue puesto en liberad, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

La operación, bautizada como 'Bakea Artà', se remonta varias semanas atrás, cuando los agentes tuvieron constancia de que una vivienda de Son Servera estaba siendo utilizada como punto de venta de estupefacientes.

No fue hasta este martes cuando entraron en el domicilio y detuvieron a los dos sospechosos, de 38 y 35 años, respectivamente, como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

También intervinieron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, una báscula de precisión, dos teléfonos móviles de alta gama, un ordenador portátil y dos vehículos con preparación deportiva.

En el domicilio, además, arrestaron a un tercer hombre acusado de blanqueo de capitales, aunque poco después fue puesto en libertad. No así los dos arrestados por tráfico de drogas, quienes está previsto que pasen a disposición de un juez de Manacor a lo largo de este miércoles.