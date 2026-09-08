Dos hombres agreden hasta fracturarle el cráneo a un joven que intentó evitar que molestaran a una mujer en Cala d'Or

Dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente fracturarle el cráneo a otro que intentó impedir que increpara y agrediera a una mujer en la localidad de Cala d'Or (Santanyí).

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

La víctima, de 22 años, observó como un hombre increpaba y molestaba a una mujer a la que, en un momento dado, llegó a golpear en el rostro. Cuando intentó mediar, el sospechoso comenzó a propinarle puñetazos.

Un segundo hombre, armado con una botella de cristal, le asestó a la víctima un golpe en la frente, provocándole una fractura en el cráneo. Pese a que se encontraba tendido en el suelo y sangrando de forma abundante, no pararon hasta que llegaron los agentes y los servicios sanitarios

Aunque se dieron a la fuga, finalmente han sido localizados e identificados. Uno de ellos, de 20 años, ha sido detenido como supuesto autor de un delito de lesiones graves. El otro, de 22 años, ha sido investigado por un delito de lesiones leves.