Dos hombres detenidos por entrar en una casa de Llucmajor dos veces en pocos días y apalizar al propietario

Dos agentes acuden al inmueble en el municipio de Llucmajor. - GUARDIA CIVIL

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han pasado a disposición judicial tras haber sido detenidos por, presuntamente, entrar en un domicilio de Llucmajor dos veces en cuatro días y agredir al propietario cuando les recriminó los hechos.

El primer incidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando el propietario de un inmueble situado en la urbanización Tolleric, acudió a su vivienda y apreció que en el interior se encontraba un grupo de varias personas, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

El propietario les reprochó sus actos e intentó grabar las matrículas de sus vehículos, por lo que parte del grupo empezó a alterarse y ponerse agresivo. Seguidamente, tiraron a la víctima al suelo y le propinaron golpes y patadas por diferentes partes del cuerpo. A continuación, abandonaron el lugar con sus vehículos y varias pertenencias que había en el interior de la vivienda, valoradas en unos 3.500 euros.

Los agentes de la Guardia Civil de Llucmajor iniciaron las pesquisas para localizar a los autores pero el pasado martes recibieron un aviso en el que se comunicaba que dentro del inmueble se encontraban unas cuatro personas sin autorización. Al lugar acudieron los agentes que procedieron a la detención de dos varones que estaban implicados en los hechos ocurridos días antes.

Por estos motivos, ambos fueron puestos a disposición de los juzgados de la localidad de Palma por los presuntos delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y usurpación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.