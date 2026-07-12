Dos investigados por manipular un poste de alta tensión para hacer un enganche ilegal en una vivienda en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias judiciales contra dos hombres por supuestamente manipular un poste de alta tensión y el cuadro general de un edificio de viviendas para hacer un enganche ilegal.

Los hechos ocurrieron a las 19.00 horas del pasado jueves cuando un ciudadano avisó al 092 de que dos personas estaban alterando de forma sospechosa el cable eléctrico de la zona, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) se desplazó hasta el lugar y localizó a uno de los presuntos implicados sobre una escalera de obra mientras manipulaba directamente el cuadro de luces de un poste de electricidad exterior.

De forma simultánea, el segundo hombre fue sorprendido en el interior del edificio desmontando el contador general de la finca y, al percaterse de la presencia policial, intentó esconderse.

Tras las indagaciones iniciales de los policías, uno de los implicados alegó estar realizando una reparación particular debido a la falta de suministro en su vivienda, mientras que el segundo reconoció que iba a percibir una remuneración económica de 100 euros por efectuar dicha conexión clandestina.

La inspección ocular realizada por la unidad constató que el contador general se encontraba íntegramente desmontado, con el precinto oficial fracturado, los fusibles retirados y los portafusibles gravemente manipulados.

Asimismo, los sospechosos, de nacionalidad española de 42 y 32 años, ya habían dispuesto una nueva línea de cableado para enlazar de manera ilícita el cuadro del edificio con el poste de suministro público.

Según ha señalado la Policía, la actuación suponía alto riesgo, dado que ninguno de los investigados utilizaba equipos de protección individual ni disponía de titulación o certificación técnica que los acreditase para trabajos eléctricos, poniendo en grave peligro su integridad física.

Los agentes gestionaron la intervención de los servicios técnicos de la empresa distribuidora de electricidad, cuyos operarios acudieron para deshabilitar el enganche ilegal y subsanar los desperfectos ocasionados.

El operativo concluyó con la confección del correspondiente informe remitido tanto a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia como a la Policía Nacional.