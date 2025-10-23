La economía de Baleares crece un 3,2% en el segundo trimestre del año, el doble que en Europa

IBIZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía de Baleares, por sexto trimestre consecutivo, ha crecido por encima del 3 por ciento, con una mejora del 3,2 por ciento en el segundo trimestre de 2025, el doble en comparación con la Unión Europea (1,6 por ciento), según el Análisis de Coyuntura de la Baleares del tercer trimestre de 2025 presentado este jueves en Ibiza.

Según ha informado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el crecimiento del archipiélago es también superior al registrado de media en España, con un 2,8 por ciento más.

El análisis destaca que las Islas registran importantes incrementos en el segundo trimestre del año, con Mallorca a la cabeza (3,2 por ciento más) y las Pitiusas recuperando fuerza (3 por ciento más). La economía de Menorca subió también un 2,1 por ciento.

Costa ha destacado que todos los sectores crecen "de forma robusta", aunque ha señalado que presentan "cierta moderación" respecto del año pasado. Los servicios continúan al frente del crecimiento con una subida del 3,3 por ciento. El resto de los sectores también contribuyen al crecimiento global y el sector primario sube un 0,7 por ciento; el industrial un 2 por ciento y la construcción un 2,3 por ciento.

Este dinamismo se refleja en el aumento del empleo en todos los sectores, excepto en el primario, que permite conseguir de nuevo cifras de ocupación sin precedentes con 639.122 afiliados en septiembre, un 2,6 por ciento más respecto a 2024. "En septiembre hay 16.183 afiliados más que hace un año. La mayoría en el sector de los servicios, con 14.202; 1.460 en la construcción y 544 en la industria", ha detallado la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Barceló ha subrayado que el sector de los servicios se mantiene fuerte y vuelve a registrar un septiembre de récord, igual que la construcción, con un crecimiento del 2,7 por ciento. "La industria no queda atrás y también marca el mejor septiembre hasta ahora, con una subida del 1,8 por ciento", ha añadido la directora general de Economía y Estadística.

Costa ha mostrado su satisfacción porque "se crece el doble en valor que en volumen". Así, según refleja el informe presentado, el gasto turístico de nuevo supera todos los registros, con 17.363 millones de euros hasta agosto, con 202 euros de gasto diario por persona y un gasto por persona de 1.233 euros. "Este es el objetivo: contener el volumen y continuar creciendo en valor", ha añadido el vicepresidente, quien ha remarcado que las Pitiusas lideran las subidas de calidad del gasto por persona y por persona y día, con una variación anual hasta el mes de agosto del 4,0 y del 13,2 por ciento, respectivamente.

Por su parte, las pernoctaciones se moderan hasta los 86,1 millones a consecuencia de la disminución en las Pitiusas. La estancia media hasta el mes de agosto cae de 6,2 a 6,1 días en un año.

De hecho, según ha explicado Barceló, las pernoctaciones en Baleares disminuyen un 1,4 por ciento en los meses de temporada alta, mientras que aumentan de enero a mayo un 3,3 por ciento. Asimismo, el índice de presión humana del primer semestre de 2025 sube en el archipiélago un 0,5 por ciento a pesar de las bajadas de marzo, mayo y julio.

El vicepresidente primero ha mostrado su preocupación por el hecho de que Baleares presente una de las tasas de inflación más elevadas de España, con un 3,3 por ciento en septiembre frente al 3 por ciento de media nacional.