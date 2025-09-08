Emergencias recomienda extremar la precaución ante la previsión de lluvias intensas a partir de esta madrugada

Archivo - Fuerte oleaje en la playa. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado la alerta naranja --Índice de Gravedad 1 (IG-1)-- del Plan Meteobal ante la previsión de lluvias y tormentas que afectarán a todo el archipiélago a partir de esta madrugada y ha recomendado extremar las precauciones.

Según la información recibida de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y 140 l/m2 en tres o cuatro horas, acompañadas de rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este lunes para coordinar las posibles actuaciones con la participación de Bomberos de Mallorca, de Ibiza y de Palma, Policía Local de Palma y de Formentera, Aemet, Ibanat, las Direcciones Generales de Planificación y Gestión Educativa y de Recursos Hídricos, Red Eléctrica, Delegación del Gobierno, UIB, técnicos de emergencias de la DGEI de Mallorca, Menorca e Ibiza, así como de otros organismos implicados en la gestión de emergencias.

Según la Dirección General de Recursos Hídricos, no se espera ninguna afectación "relevante" por una posible crecida de los torrentes, ya que actualmente se encuentran limpios y sin caudal.

Por parte del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), se han cerrado nueve refugios y las tres zonas de acampada, como medida preventiva ante la situación meteorológica adversa. También el Ayuntamiento de Palma ha activado su plan especial de emergencia municipal.

El resto de organismos mantienen sus dispositivos operativos, preparados para activar los recursos necesarios en caso de que la situación empeore.

Desde Emergencias han lanzado un mensaje de tranquilidad, asegurando que la situación se está monitorizando de manera continua y se están coordinando todas las medidas preventivas necesarias.

Así, se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, mantenerse atenta a las informaciones oficiales que se irán actualizando a lo largo del día y seguir las indicaciones de protección civil en caso de que sea necesario.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el riesgo de lluvias y tormentas, Emergencias recomienda asegurar puertas y ventanas; permanecer en las zonas altas de la vivienda; retirar del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua; trasladar medicamentos, documentos y objetos de valor, así como alimentos y agua potable, a lugares altos de la vivienda, así como los productos peligrosos; evitar sótanos y garajes, y desconectar el interruptor general de electricidad si el agua entra en la vivienda.

En el campo, aconsejan alejarse de los torrentes y zonas inundables; en zona urbana, buscar refugio en un edificio; y no caminar por zonas con agua en movimiento.

Igualmente, recomiendan evitar desplazamientos en coche si no es absolutamente necesario; en caso de circular, moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y por autopistas, autovías y carreteras principales; en caso de baja visibilidad, detener el vehículo y señalizar su posición; no entrar en zonas inundables; salir del vehículo si este empieza a flotar y, si no es posible abrir la puerta, utilizar la ventanilla.

Asimismo, en la carretera es importante llevar el teléfono móvil cargado y suficiente combustible en el vehículo; y no estacionar en puentes, aceras ni desembocaduras.